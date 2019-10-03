ВАКС завтра обере запобіжний захід екснардепу Микитасю
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд завтра розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату України 8-го скликання Максиму Микитасю, якого підозрюють в організації заволодіння майном Національної гвардії на 81,64 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"У п’ятницю, 4 жовтня 2019 року, о 10:30 у приміщенні Вищого антикорупційного суду відбудеться судове засідання з розгляду клопотання прокурорів САП про застосування до колишнього народного депутата України 8 скликання, який підозрюється в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн гривень застави", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше сьогодні екснардепу Микитасю вручили клопотання про обрання запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, раніше детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили колишньому нардепу про підозру в організації заволодіння чужим майном.
Нагадаємо, у травні 2019 року про підозру у вчиненні злочину повідомлено екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовника та оцінювачу. В липні коло підозрюваних поповнилося виконавчим директором компанії-забудовника.
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року.