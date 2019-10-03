ВАКС завтра изберет меру пресечения экс-нардепу Микитасю

"В пятницу, 4 октября 2019 года, в 10:30 в помещении Высшего антикоррупционного суда состоится судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокуроров САП о применении к бывшему народному депутату Украины 8 созыва, который подозревается в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн гривен залога", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня екснардепуМикитасю вручили ходатайство об избрании меры пресечения.

Как сообщал УНН, ранее детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему нардепу о подозрении в организации завладения чужим имуществом.

Напомним, в мае 2019 года о подозрении в совершении преступления сообщено экс-командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщика и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнилось исполнительным директором компании-застройщика.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.