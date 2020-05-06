ВАКС завершив дослідження доказів сторони обвинувачення у справі стосовно екскерівника "Херсонської ТЕЦ"

“На засіданні колегія суддів ВАКС завершила дослідження письмових та речових доказів, наданих прокурором САП”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на наступному засіданні, яке призначено на 1 червня 2020 року, заплановано допит свідків.

Нагадаємо, керівник ПАТ “Херсонська ТЕЦ” вчинив зловживання службовим становищем, всупереч закону надавши ТОВ “Квадро-Фінанс” 8,7 млн гривень безвідсоткової грошової допомоги.

Як повідомлялося в УНН, у Запоріжжі привласнили 1,5 млн грн, виділених на ремонт протитуберкульозного диспансеру.