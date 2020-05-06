ВАКС завершил исследование доказательств стороны обвинения по делу экс-руководителя "Херсонской ТЭЦ"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд завершил исследование доказательств стороны обвинения по делу об обвинении бывшего руководителя ПАО “Херсонская ТЭЦ” Богдана Педченко в злоупотреблении служебным положением, причинившее многомиллионный ущерб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
“На заседании коллегия судей ВАКС завершила исследование письменных и вещественных доказательств, предоставленных прокурором САП”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что на следующем заседании, которое назначено на 1 июня 2020 года, запланирован допрос свидетелей.
Напомним, руководитель ПАО “Херсонская ТЭЦ” совершил злоупотребление служебным положением, вопреки закону предоставив ООО “Квадро-Финанс” 8,7 млн гривен беспроцентного денежного пособия.
Как сообщалось в УНН, в Запорожье присвоили 1,5 млн грн, выделенных на ремонт противотуберкулезного диспансера.