ВАКС закрив справу екссудді Пономарь про брехню у декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд закрив справу про обвинувачення судді Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці Зої Пономарь у декларуванні недостовірної інформації, зважаючи на рішення Конституційного Суду щодо неконституційності відповідної статті Кримінального кодексу. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ВАКС.
"Сьогодні, 15 грудня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання судді Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці та закрила щодо неї кримінальне провадження за ст. 366-1 КК України", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що клопотання мотивоване тим, що 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).
Зазначається, що сторона обвинувачення не заперечувала проти закриття кримінального провадження.
У ВАКС вказали, що на момент ухвалення КСУ вказаного рішення у ВАКС перебувало 17 кримінальних проваджень за ст. 366-1 Кримінального Кодексу України.
Як повідомлялося, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила у силі вирок, яким екссуддю Апеляційного суду Дніпропетровської області Зою Пономарь визнано винуватою в умисному неподанні декларації.
Нагадаємо, раніше ВАКС скасував вирок екснардепу Бобову щодо недостовірного декларування.