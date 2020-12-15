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ВАКС закрив справу екссудді Пономарь про брехню у декларації

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд закрив справу про обвинувачення судді Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці Зої Пономарь у декларуванні недостовірної інформації, зважаючи на рішення Конституційного Суду щодо неконституційності відповідної статті Кримінального кодексу. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ВАКС.

ВАКС закрив справу екссудді Пономарь про брехню у декларації

"Сьогодні, 15 грудня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання судді Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці та закрила щодо неї кримінальне провадження за ст. 366-1 КК України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що клопотання мотивоване тим, що 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Зазначається, що сторона обвинувачення не заперечувала проти закриття кримінального провадження.

У ВАКС вказали, що на момент ухвалення КСУ вказаного рішення у ВАКС перебувало 17 кримінальних проваджень за ст. 366-1 Кримінального Кодексу України.

Як повідомлялося, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила у силі вирок, яким екссуддю Апеляційного суду Дніпропетровської області Зою Пономарь визнано винуватою в умисному неподанні декларації.

Нагадаємо, раніше ВАКС скасував вирок екснардепу Бобову щодо недостовірного декларування.

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