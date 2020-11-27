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ВАКС закрив справу екснардепа Скуратовського про брехню у декларації

ВАКС закрив справу екснардепа Скуратовського про брехню у декларації

Київ • УНН

 • 14510 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього народного депутата Сергія Скуратовського у брехні в декларації, передає УНН.

"Об'єднане кримінальне провадження стосовно обвинувачення Скуратовського Сергія Івановича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу – закрити", – оголосила суддя.

Так, закриття справи у частині за ст. 366-1 КК України стало можливим у зв’язку з тим, що 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав таку статтю неконституційною.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню у декларації.

Як повідомляв УНН, після рішення Конституційного суду, станом на 19 листопада, ВАКС закрив понад десяток справ за брехню у деклараціях.

Як зазначив раніше представник Президента у Конституційному Суді України, народний депутат Федір Веніславський, кримінальні провадження за брехню у деклараціях, закриті після рішення Конституційного Суду, навряд чи будуть відновлені.

Українські Національні Новини

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