Колегії суддів ВАКС за половину жовтня призначили 118 засідань: 98% не відбулося

“У період із 1 по 15 жовтня колегії суддів Вищого антикорупційного суду призначили до розгляду 118 судових засідань у кримінальних провадженнях. Із них 98,4% засідань не відбулося. Зокрема, через клопотання сторін та хвороби учасників судового процесу — 66,3%”, — повідомили в пресслужбі.

Водночас, за даними ВАКС, у згаданий період слідчими суддями призначено 454 засідання, з яких розглянули — 69,2%.

Як повідомляв УНН, Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжні заходи голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку та судді Ігорю Погрібніченку у межах справи так званих “плівок ОАСК”, з причин їхньої неявки до суду.



