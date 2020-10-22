Справа "плівок ОАСК": ВАКС не зміг обрати запобіжні заходи Вовку та Погрібніченку через їх неявку

Так, 22 жовтня 2020 року у Вищому антикорупційному суді було заплановано судове засідання із розгляду клопотань прокурорів САП та детективів НАБУ про обрання голові та одному з суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.1 ст.109, ч.2 ст.369-2, ч.2 ст. 344 КК України та ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 КК України відповідно, запобіжних заходів у вигляді застави.

"Проте засідання так і не відбулись, оскільки до суду не з’явились підозрювані та їхні захисники. Розгляд клопотань перенесено на 9:00 та 13:00 28 жовтня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як вже повідомлялось, 17 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам.

Слідством встановлено, що вищевказані особи (12 осіб) на чолі з головою ОАСК діяли у межах злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

За версією слідства, вказана злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл.

Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд підтвердив рішення про те, що голова ОАСК Павло Вовк не є підозрюваним у справі так званих "плівок ОАСК", яку розслідує НАБУ.

Нагадаємо, ВАКС переніс обрання запобіжних заходів Вовку та Погрібніченку.