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Справа "плівок ОАСК": ВАКС переніс обрання запобіжних заходів Вовку та Погрібніченку

Справа "плівок ОАСК": ВАКС переніс обрання запобіжних заходів Вовку та Погрібніченку

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд переніс на 29 жовтня розгляд клопотання про обрання запобіжних заходів голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку та судді Ігорю Погрібніченку у межах справи так званих "плівок ОАСК". Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

На запитання, чи ВАКС переніс розгляд клопотання про обрання запобіжних заходів Вовку та Погрібніченку, Чемерис відповіла: "(Так – ред.) на 29 жовтня".

Нагадаємо, ВАКС сьогодні планував розгляд клопотання про обрання запобіжних заходів голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку та судді Ігорю Погрібніченку.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд підтвердив рішення про те, що голова ОАСК Павло Вовк не є підозрюваним у справі так званих "плівок ОАСК", яку розслідує НАБУ.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд продовжив до 17 січня 2021 року строк досудового розслідування у справі так званих "плівок ОАСК", де підозрюваними, зокрема, був голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, його заступник Євген Аблов.

Як повідомлялося, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України було повідомлено про підозру.

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