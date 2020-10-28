Коллегии судей ВАКС за половину октября назначили 118 заседаний: 98% не состоялись
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. За первую половину октября коллегии судей Высшего антикоррупционного суда назначили к рассмотрению 118 судебных заседаний по уголовным производствам, из которых 98% не состоялись, в частности, и из-за болезни участников. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает УНН.
"В период с 1 по 15 октября коллегии судей Высшего антикоррупционного суда назначили к рассмотрению 118 судебных заседаний по уголовным производствам. Из них 98,4% заседаний не произошло. В частности, из-за ходатайств сторон и болезни участников судебного процесса - 66,3%", - сообщили в пресс-служб.
В то же время, по данным ВАКС, в указанный период следственными судьями назначены 454 заседания, из которых рассмотрели - 69,2%.
Как сообщал УНН, Высший антикоррупционный суд не смог избрать меры пресечения главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и судье Игорю Погрибниченку в рамках дела так называемых "пленок ОАСК", по причинам их неявки в суд.