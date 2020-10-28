Коллегии судей ВАКС за половину октября назначили 118 заседаний: 98% не состоялись

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 66643 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 93230 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122055 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104683 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124410 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100432 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101356 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103705 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101848 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101477 просмотра

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Коллегии судей ВАКС за половину октября назначили 118 заседаний: 98% не состоялись

Коллегии судей ВАКС за половину октября назначили 118 заседаний: 98% не состоялись

Киев  •  УНН

 • 12241 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. За первую половину октября коллегии судей Высшего антикоррупционного суда назначили к рассмотрению 118 судебных заседаний по уголовным производствам, из которых 98% не состоялись, в частности, и из-за болезни участников. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает УНН.

"В период с 1 по 15 октября коллегии судей Высшего антикоррупционного суда назначили к рассмотрению 118 судебных заседаний по уголовным производствам. Из них 98,4% заседаний не произошло. В частности, из-за ходатайств сторон и болезни участников судебного процесса - 66,3%", - сообщили в пресс-служб.

В то же время, по данным ВАКС, в указанный период следственными судьями назначены 454 заседания, из которых рассмотрели - 69,2%.

Как сообщал УНН, Высший антикоррупционный суд не смог избрать меры пресечения главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и судье Игорю Погрибниченку в рамках дела так называемых "пленок ОАСК", по причинам их неявки в суд.

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