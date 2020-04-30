ВАКС відсторонив ще на два місяці від посади начальника Бердянської філії АМПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці строк відсторонення від займаної посади начальника Бердянської філії ДП “Адміністрація морських портів України” Олександра Барчана, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на майже 2,5 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“Сьогодні, 30 квітня, слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ та відсторонив начальника Бердянської філії ДП “Адміністрація морських портів України” від займаної ним посади строком ще на 2 місяці — до 29 червня 2020 року включно“, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ВАКС раніше відсторонив від займаної посади начальника Бердянської філії ДП “Адміністрація морських портів України” Олександра Барчана, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на майже 2,5 млн гривень.
Як повідомлялося, САП завершила розслідування у справі щодо завдання близько 2,5 млн грн збитків Бердянському морпорту.