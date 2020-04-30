ВАКС отстранил еще на два месяца от должности начальника Бердянского филиала АМПУ

"Сегодня, 30 апреля, следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и отстранил начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" от занимаемой им должности сроком еще на 2 месяца - до 29 июня 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Напомним, ВАКС ранее отстранил от занимаемой должности начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Александра Барчана, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, причинившем ущерб в размере около 2,5 млн гривен.



Как сообщалось, САП завершила расследование по делу о нанесении около 2,5 млн грн убытков Бердянскому морпорту.