ВАКС відпустив під заставу ексчиновника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Вищий антикорупційний суд застосував до ексначальника управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об'єктів Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України Сергія Чагарного, якого підозрюють у ймовірній розтраті 37 млн грн при облаштуванні військового полігону "Широкий лан", запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 420 400 грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
"У понеділок, 3 серпня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід ексначальнику управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об'єктів Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України у вигляді застави у розмірі 420 400 гривень", - йдеться в повідомленні.
Також на підозрюваного покладено процесуальні обов’язки: прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися із населеного пункту без дозволу; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю. Строк дії ухвали – до 03 жовтня 2020 року включно.
Нагадаємо, трьом колишнім посадовцям Збройних сил України повідомлено про підозру у зловживаннях, що завдали понад 37 млн гривень збиткі.