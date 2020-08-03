ВАКС відпустив під заставу ексчиновника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ

"У понеділок, 3 серпня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід ексначальнику управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об'єктів Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України у вигляді застави у розмірі 420 400 гривень", - йдеться в повідомленні.

Також на підозрюваного покладено процесуальні обов’язки: прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися із населеного пункту без дозволу; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю. Строк дії ухвали – до 03 жовтня 2020 року включно.

Нагадаємо, трьом колишнім посадовцям Збройних сил України повідомлено про підозру у зловживаннях, що завдали понад 37 млн гривень збиткі.