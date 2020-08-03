ВАКС отпустил под залог экс-чиновника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд применил к экс-начальнику управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины Сергею Чагарному, которого подозревают в вероятной растрате 37 млн грн при обустройстве военного полигона "Широкий лан", меру пресечения в виде залога в размере 420 400 грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"В понедельник, 3 августа, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения экс-начальнику управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины в виде залога в размере 420 400 гривен", - говорится в сообщении.
Также на подозреваемого возложены процессуальные обязанности: являться по первому требованию к детективу, прокурору, следственному судье, суд; не отлучаться из населенного пункта без разрешения; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении места проживания и/или работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу; носить электронное средство контроля. Срок действия постановления - до 3 октября 2020 года включительно.
Напомним, трем бывшим должностным лицам Вооруженных сил Украины сообщено о подозрении в злоупотреблениях, которые нанесли более 37 млн гривен убытков.