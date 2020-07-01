ВАКС відклав засідання у справі Труханова щодо недостовірного декларування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд відклав засідання через технічні проблеми щодо дослідження доказів у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова, який підозрюється у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях, передає кореспондент УНН.
"На судове засідання прибули прокурори, захисник… Секретар судового засідання намагався з’єднатися з Приморським районним судом міста Одеси для проведення дистанційного судового засідання у режимі відеоконференцзв’язку. Встановити зв’язок із Приморським судом виявилося неможливо у зв’язку з технічними проблемами… Суд приходить до висновку, що справу слід відкласти, у нас є заплановані дати. Наступна дата - 7 липня", - зазначив суддя.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд оголосив перерву до 1 липня у дослідженні доказів обвинувачення у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова, який підозрюється у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях.
Так, Труханову було повідомлено ще одну підозру у декларуванні недостовірної інформації на суму майже 16,3 млн гривень.
Як раніше повідомляв УНН, Вищий антикорупційний суд розпочав дослідження доказів у справі Труханова 9 грудня 2019 року. Труханов підозрюється у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях.