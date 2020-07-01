ВАКС отложил заседание по делу Труханова о недостоверном декларировании
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд отложил заседание из-за технических проблем по исследованию доказательств по делу городского главы Одессы Геннадия Труханова, который подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях, передает корреспондент УНН.
"На судебное заседание прибыли прокуроры, защитник... Секретарь судебного заседания пытался соединиться с Приморским районным судом города Одессы для проведения дистанционного судебного заседания в режиме видеоконференцсвязи. Установить связь с Приморским судом оказалось невозможно в связи с техническими проблемами... Суд приходит к выводу, что дело следует отложить, у нас есть запланированные даты. Следующая дата - 7 июля", - отметил судья.
Напомним, Высший антикоррупционный суд объявил перерыв до 1 июля в исследовании доказательств обвинения по делу городского главы Одессы Геннадия Труханова, который подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях.
Так, Труханову было сообщено еще одно подозрение в декларировании недостоверной информации на сумму почти 16,3 млн гривен.
Как ранее сообщал УНН, Высший антикоррупционный суд начал исследование доказательств по делу Труханова 9 декабря 2019 года. Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях.