ВАКС відклав засідання у справі Мартиненка до вересня

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд відклав засідання до 7 вересня у справі про обвинувачення колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, у тому числі чинних та колишніх посадових осіб ДП "Схід ГЗК" та ДП "НАЕК Енергоатом", у заволодінні коштами вказаних підприємств в особливо великих розмірах. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.

"На засіданні нові захисники обвинувачених, в тому числі залучені із Центру надання безоплатної вторинної правової допомоги заявили клопотання про надання їм часу для ознайомлення з матеріалами справи строком понад 5 місяців та відповідно відкладення розгляду справи на такий строк", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що прокурор САП, не заперечуючи проти надання часу для ознайомлення зі справою новим захисникам, заперечував проти відкладення судового засідання з цих підстав з огляду на практику Європейського суду з прав людини (рішення в справі Mattick v. Germany від 31.03.2005 та рішення в справі Rook v. Germany від 25.07.2019), згідно якої встановлено, що Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод не вимагає щоб підготовка до судового розгляду, який триває протягом певного часу, була завершена перед першим засіданням.

"Заслухавши доводи сторін, судді частково задовольнили клопотання захисту на надали час для ознайомлення стороні захисту до 7 вересня .2020 року та відповідно відклали судове засідання до 14.00 7 вересня 2020 року", - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що таким чином, результатом зміни окремими обвинуваченими своїх захисників стало скасування 10 судових засідань з 20 липня 2020 року по 31 липня 2020 року, на яких відповідно до визначеного судом порядку дослідження доказів планувалося досліджувати докази сторони обвинувачення.

Нагадаємо, у справі заволодіння коштами "Схід ГЗК" завершено слідство.

Як повідомлялося в УНН, Антикорупційний суд об’єднав кримінальні провадження стосовно "Енергоатома".

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року екснардепа Мартиненка було затримано та повідомлено йому про підозру в організації корупційної схеми з заволодіння коштами ДП "СхідГЗК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 та ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України). 25 жовтня 2017 року екснардепу повідомлено про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом".

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