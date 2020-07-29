ВАКС отложил заседание по делу Мартыненко до сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд отложил заседание до 7 сентября по делу об обвинении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП "Восток ГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом", в завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"На заседании новые защитники обвиняемых, в том числе привлеченные из Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи заявили ходатайство о предоставлении им времени для ознакомления с материалами дела сроком более 5 месяцев и соответственно отложение рассмотрения дела на такой срок", - говорится в сообщении.
Сообщается, что прокурор САП, не отрицая предоставления времени для ознакомления с делом новым защитникам, возражал против отложения судебного заседания по этим основаниям учитывая практику Европейского суда по правам человека (решение по делу Mattick v. Germany от 31.03.2005 и решения в деле Rook v. Germany от 25.07.2019), согласно которой установлено, что Конвенция о защите прав человека и основных свобод не требует, чтобы подготовка к судебному разбирательству, которое длится в течение определенного времени, была завершена перед первым заседанием.
"Заслушав доводы сторон, судьи частично удовлетворили ходатайство защиты на предоставили время для ознакомления стороне защиты до 7 сентября 2020 года и в соответствии отложили судебное заседание до 14.00 7 сентября 2020 года", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что таким образом, результатом изменения отдельными обвиняемыми своих защитников стала отмена 10 судебных заседаний с 20 июля 2020 года по 31 июля 2020 года, на которых в соответствии с определенным судом порядком исследования доказательств планировалось исследовать доказательства стороны обвинения.
Напомним, по делу завладения средствами "Восток ГОК" завершено следствие.
Как сообщалось в УНН, Антикоррупционный суд объединил уголовные производства по "Энергоатому".
Напомним, 20 апреля 2017 года экс-нардеп Мартыненко был задержан и сообщено ему о подозрении в организации коррупционной схемы по завладению средствами ГП "Восток ГОК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины). 25 октября 2017 экс-нардепу сообщено о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом".