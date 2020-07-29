ВАКС отложил заседание по делу Мартыненко до сентября

КИЕВ. 29 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд отложил заседание до 7 сентября по делу об обвинении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП "Восток ГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом", в завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.