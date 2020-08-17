ВАКС розпочав засідання щодо відсторонення голови ДСА Холоднюка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Вищий антикорупційний суд розпочав засідання щодо розгляду клопотання про відсторонення Зеновія Холоднюка від посади голови Державної судової адміністрації України, передає кореспондент УНН.
Раніше Вищий антикорупційний суд застосував до підозрюваного голову судової адміністрації Зеновія Холоднюка запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Нагадаємо, 17 липня 2020 року заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру 12 особам, у тому числі голові ДСА та голові ОАСК. За версією слідства, підозрювані мали на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їхній роботі, а також втручання у діяльність державних діячів.