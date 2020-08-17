ВАКС начал заседание относительно отстранения председателя ГСА Холоднюка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд начал заседание по рассмотрению ходатайства об отстранении Зиновия Холоднюка от должности председателя Государственной судебной администрации Украины, передает корреспондент УНН.
Ранее Высший антикоррупционный суд применил к подозреваемому председателю судебной администрации Зиновию Холоднюку мера пресечения в виде личного обязательства .
Напомним, 17 июля 2020 года заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении 12 лицам, в том числе главе ГСА и главе ОАСК. По версии следствия, подозреваемые имели целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП), создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешательство в деятельность государственных деятелей.