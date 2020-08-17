ВАКС начал заседание относительно отстранения председателя ГСА Холоднюка

Ранее Высший антикоррупционный суд применил к подозреваемому председателю судебной администрации Зиновию Холоднюку мера пресечения в виде личного обязательства .

Напомним, 17 июля 2020 года заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении 12 лицам, в том числе главе ГСА и главе ОАСК. По версии следствия, подозреваемые имели целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП), создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешательство в деятельность государственных деятелей.