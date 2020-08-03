ВАКС відпустив під особисте зобов’язання голову судової адміністрації Холоднюка

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Вищий антикорупційний суд застосував до підозрюваного голову судової адміністрації Зеновія Холодюка запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Про це повідомляє кореспондент УНН.

"Застосувати до підозрюваного Холоднюка Зеновія запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Покласти на підозрюваного виконання таких обов’язків: прибувати до слідчих детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування, прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, та суд за першою вимогою. Повідомляти слідчих прокурорів та суд щодо зміни свого проживання та/або місця роботи, утримуватися від спілкування з підозрюваними, потерпілими, свідками. Строк дій покладених слідчим суддею обов’язків до 16 вересня 2020 року включно", - зазначив суддя. 

Нагадаємо, 29 липня Вищий антикорупційний суд розпочав засідання щодо розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Як раніше повідомляв УНН, 17 липня 2020 року заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру 12 особам, у тому числі голові ДСА та голові ОАСК. За версією слідства підозрювані мали на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їхній роботі, а також втручалися у діяльність державних діячів.

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