ВАКС провів підготовче засідання у справі стосовно ексдиректора "Спецтехноекспорту"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд 13 березня розпочав підготовче засідання у справі стосовно колишнього директора “Спецтехноекспорту” Владислава Бельбаса, якого підозрюють в причетності до розтрати 55,5 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслжбу САП.
“13 березня 2020 року у Вищому антикорупційному суді за участі прокурора САП розпочалось підготовче засідання у справі стосовно колишнього директора дочірнього підприємства та ще 4-х колишніх службовців Державного зовнішньоторгівельного підприємства “Спецтехноекспорт”, обвинувачених в організації злочинної схеми розтрати коштів, яка завдала державному підприємству збитків на суму 55,5 млн гривень“,- йдеться в повідомленні.
Також, на засіданні колегія суддів ВАКС розглянула та відмовила в задоволенні двох клопотань сторони захисту про відвід прокурора.
“Після чого, у зв’язку із закінченням відведеного для засідання часу, судом оголошено перерву до 23 березня 2020 року”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 24 січня 2020 року обвинувальний акт у справі було скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Як повідомлялося у лютому цього року, справа стосовно колишнього директора “Спецтехноекспорту” Владислава Бельбаса, якого підозрюють в причетності до розтрати 55,5 млн гривень, вже майже місяць перебуває на розгляді Вищого антикорупційного суду.
Нагадаємо, НАБУ раніше арештувало майно посадовців “Спецтехноекспорту”, яких підозрюють у розтраті 55,5 мільйона гривень держпідприємства.
У цій справі торік суд арештовував тодішнього директора ДП “Спецтехноекспорт” Владислава Бельбаса та ексзаступника директора “Спецтехноекспорту” Дениса Панасенка із альтернативою застави.