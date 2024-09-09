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ВАКС продовжив обов'язки Князєву до 9 листопада

ВАКС продовжив обов'язки Князєву до 9 листопада

Київ • УНН

 • 12465 перегляди

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов'язків ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву до 9 листопада. Князєв обвинувачується в отриманні хабаря в особливо великому розмірі за ухвалення рішення на користь бізнесмена.

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов'язків до 9 листопада ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву, якого обвинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі, передає УНН.

"Задовольнити клопотання прокурора про продовження строку дії обов'язків покладених на обвинуваченого Князєва. Продовжити обвинуваченому Князєву покладені на нього обов'язки", - сказав суддя.

Серед обовʼязків:

⦁ прибувати за першим викликом;

⦁ не відлучатися без дозволу прокурора або суду за межі території України;

⦁ повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;

⦁ обмеження на спілкування зі свідками;

⦁ здати на зберігання документи, які дозволяють виїзд за кордон;

Термін дії обов'язків до 9 листопада.

Доповнення

Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв фігурант справи про хабар. За даними НАБУ, кошти надавались власником групи "Фінанси і кредит" за ухвалення рішення на його користь.

Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен, як вказали в НАБУ, вступив у змову з адвокатом, який мав зв’язки з тодішнім головою Верховного Суду.

Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн дол. (1,8 млн дол. – голові та суддям Верховного Суду, решта – як "оплата" посередницьких послуг), повідомили у НАБУ.

15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у сумі 450 тис. дол. тодішнього голову Верховного Суду й адвоката було викрито "на гарячому". Наступного дня їм повідомили про підозру. Наразі справу передали до суду.

В січні 2024 року за колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва внесли заставу після того, як вчора суд зменшив її розмір.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП

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