ВАКС продовжив обов'язки Князєву до 9 листопада
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов'язків ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву до 9 листопада. Князєв обвинувачується в отриманні хабаря в особливо великому розмірі за ухвалення рішення на користь бізнесмена.
Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов'язків до 9 листопада ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву, якого обвинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі, передає УНН.
"Задовольнити клопотання прокурора про продовження строку дії обов'язків покладених на обвинуваченого Князєва. Продовжити обвинуваченому Князєву покладені на нього обов'язки", - сказав суддя.
Серед обовʼязків:
⦁ прибувати за першим викликом;
⦁ не відлучатися без дозволу прокурора або суду за межі території України;
⦁ повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;
⦁ обмеження на спілкування зі свідками;
⦁ здати на зберігання документи, які дозволяють виїзд за кордон;
Термін дії обов'язків до 9 листопада.
Доповнення
Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв фігурант справи про хабар. За даними НАБУ, кошти надавались власником групи "Фінанси і кредит" за ухвалення рішення на його користь.
Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен, як вказали в НАБУ, вступив у змову з адвокатом, який мав зв’язки з тодішнім головою Верховного Суду.
Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн дол. (1,8 млн дол. – голові та суддям Верховного Суду, решта – як "оплата" посередницьких послуг), повідомили у НАБУ.
15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у сумі 450 тис. дол. тодішнього голову Верховного Суду й адвоката було викрито "на гарячому". Наступного дня їм повідомили про підозру. Наразі справу передали до суду.
В січні 2024 року за колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва внесли заставу після того, як вчора суд зменшив її розмір.