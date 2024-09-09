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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВАКС продлил обязанности Князеву до 9 ноября

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 10:22  •  4856 просмотра

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Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву до 9 ноября. Князев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере за принятие решения в пользу бизнесмена.

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей до 9 ноября экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, передает УНН.

«Удовлетворить ходатайство прокурора о продлении срока действия обязанностей возложенных на обвиняемого Князева. Продлить обвиняемому Князеву возложенные на него обязанности», - сказал судья.

Среди обязанностей:

⦁ прибывать по первому вызову;

⦁ не отлучаться без разрешения прокурора или суда за пределы территории Украины;

⦁ сообщать об изменении места жительства и/или работы;

⦁ ограничение на общение со свидетелями;

⦁ сдать на хранение документы, разрешающие выезд за границу;

Срок действия обязанностей до 9 ноября.

Дополнение

Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев фигурант дела о взятке. По данным НАБУ, средства предоставлялись владельцем группы «Финансы и кредит» за принятие решения в его пользу.

Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен, как указали в НАБУ, вступил в сговор с адвокатом, который имел связи с тогдашним председателем Верховного Суда.

В течение марта-апреля 2023 года он передал адвокату 2,7 млн долл. (1,8 млн долл. - председателю и судьям Верховного Суда, остальное - как «оплата» посреднических услуг), сообщили в НАБУ.

15 мая 2023 года при получении второго транша в сумме 450 тыс. долл. тогдашний председатель Верховного Суда и адвокат были разоблачены «с поличным». На следующий день им сообщили о подозрении. Сейчас дело передали в суд.

В январе 2024 года за бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева внесли залог после того, как вчера суд уменьшил его размер.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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