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ВАКС продовжив розгляд скарги про закриття справи "Роттердам+"

ВАКС продовжив розгляд скарги про закриття справи "Роттердам+"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив розгляд скарги Центру протидії корупції на постанову про закриття справи "Роттердам+", передає кореспондент УНН.

"На минулому судовому засіданні ми вивчали матеріали справи, зупинилися на томі 9...Зараз переходимо до вивчення висновку експертів, який розташований у 9 томі…", - сказала суддя.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відмовив колишньому заступнику генерального прокурора Віктору Чумаку у задоволені скарги на постанову прокурора САП про закриття справи щодо завдання збитків від формули "Роттердам+".

Як раніше повідомляв УНН, 28 серпня САП повідомила про закриття справи "Роттердам+" у частині щодо підозрюваних через відсутність достовірних і вичерпних доказів завдання збитку. Також повідомлялося, що розслідування за підозрою службових осіб НКРЕКП та представників групи компаній у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів, — на завершальній стадії.

Як повідомлялося раніше, директор НАБУ Артем Ситник розповів, що справа "Роттердам+" наближається до фінального завершення і її має намір заслухати антикорупційний прокурор.

Українські Національні Новини

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