ВАКС продолжил рассмотрение жалобы о закрытии дела "Роттердам+"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд продолжил рассмотрение жалобы Центра противодействия коррупции на постановление о закрытии дела "Роттердам+", передает корреспондент УНН.
"На прошлом судебном заседании мы изучали материалы дела, остановились на томе 9... Сейчас переходим к изучению заключения экспертов, который расположен в 9 томе...", - сказала судья.
Напомним, Высший антикоррупционный суд отказал бывшему заместителю генерального прокурора Виктору Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора САП о закрытии дела о нанесении ущерба от формулы "Роттердам+".
Как ранее сообщал УНН, 28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам+" в части, касающейся подозреваемых из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. Также сообщалось, что расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов, - на завершающей стадии.
Как сообщалось ранее, директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что дело "Роттердам+" приближается к финальному завершению и его намерен заслушать антикоррупционный прокурор.