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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 66607 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 93200 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104678 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124405 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100431 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101355 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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ВАКС продолжил рассмотрение жалобы о закрытии дела "Роттердам+"

ВАКС продолжил рассмотрение жалобы о закрытии дела "Роттердам+"

Киев  •  УНН

 • 12688 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд продолжил рассмотрение жалобы Центра противодействия коррупции на постановление о закрытии дела "Роттердам+", передает корреспондент УНН.

"На прошлом судебном заседании мы изучали материалы дела, остановились на томе 9... Сейчас переходим к изучению заключения экспертов, который расположен в 9 томе...", - сказала судья.

Напомним, Высший антикоррупционный суд отказал бывшему заместителю генерального прокурора Виктору Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора САП о закрытии дела о нанесении ущерба от формулы "Роттердам+".

Как ранее сообщал УНН, 28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам+" в части, касающейся подозреваемых из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. Также сообщалось, что расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов, - на завершающей стадии.

Как сообщалось ранее, директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что дело "Роттердам+" приближается к финальному завершению и его намерен заслушать антикоррупционный прокурор.

Украинские Национальные Новости

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