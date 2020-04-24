ВАКС продовжив дію процесуальних обов’язків, покладених на ексслужбовця ГПУ Щербину
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді процесуальних обов’язків, покладених на колишнього начальника Головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербину. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"Учора, 23 квітня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії обов’язків, покладених на ексначальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, до 2 червня 2020 року включно",- йдеться в повідомленні.
Також підозрюваний надалі зобов’язаний: прибувати до слідчих (детективів), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, та прокурорів, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, на першу вимогу; не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматись від спілкування із підозрюваним та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Як повідомлялося, 5 грудня Вищий антикорупційний суд арештував колишнього службовця ГПУ, Ігоря Щербину з альтернативою внесення застави у розмірі понад 2 млн грн.
Згодом експосадовець ГПУ вніс заставу, після чого на підозрюваного було покладено низку обов’язків.
Нагадаємо, за погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому начальнику Головного слідчого управління ГПУ та підприємцю, яких було викрито на отриманні 75 тис. доларів.