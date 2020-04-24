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ВАКС продлил действие процессуальных обязанностей, возложенных на экс-служащего ГПУ Щербину

ВАКС продлил действие процессуальных обязанностей, возложенных на экс-служащего ГПУ Щербину

Киев  •  УНН

 • 11021 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Вчера, 23 апреля, следственная судья Высшего антикоррупционного суда продолжила срок действия обязанностей, возложенных на экс-начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины, до 2 июня 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Также подозреваемый в дальнейшем обязан: прибывать к следователям (детективам), осуществляющим досудебное расследование в уголовном производстве, и прокурорам, осуществляющих надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в форме процессуального руководства, по первому требованию; не отлучаться из г. Киева без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда; уведомлять следователя (детектива), прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздержаться от общения с подозреваемым и свидетелями в данном уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Как сообщалось, 5 декабря Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего служащего ГПУ, Игоря Щербину с альтернативой внесения залога в размере более 2 млн грн.

Впоследствии экс-служащий ГПУ внес залог, после чего на подозреваемого было положено ряд обязанностей.

Напомним, по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему начальнику Главного следственного управления ГПУ и предпринимателю, которые были уличены в получении 75 тыс. долларов.

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