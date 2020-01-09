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ВАКС оголосив перерву в засіданні щодо колишнього очільника "Укртелефільму"

ВАКС оголосив перерву в засіданні щодо колишнього очільника "Укртелефільму"

Київ • УНН

 • 9678 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в засіданні у справі про обвинувачення колишнього керівника ДП "Укртелефільм" та інших осіб у продажі майнових прав на нерухомість державного підприємства, що завдало понад 68,72 млн гривень збитків. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП у Facebook.

"Зважаючи на вступ у справу нового захисника одного з обвинувачених, колегія суддів ВАКС частково задовольнила клопотання сторони захисту про надання часу для ознайомлення з матеріалами справи та оголосила перерву в засіданні", - йдеться у повідомленні.

Також, повідомляється, що наступне засідання призначено на 9:30 22 січня 2020 року.

Нагадаємо, колишньому генеральному директору "Укртелефільму" повідомлено про підозру за зловживання службовим становищем та використання підроблених документів.

За версією слідства, колишній керівник "Укртелефільму" у змові зі співучасниками, використав підроблені документи і оформив на підприємство 67 об’єктів нерухомості (квартири, нежитлові приміщення, паркомісця), які розташовані у Києві.

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