ВАКС оголосив перерву в засіданні щодо колишнього очільника "Укртелефільму"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в засіданні у справі про обвинувачення колишнього керівника ДП "Укртелефільм" та інших осіб у продажі майнових прав на нерухомість державного підприємства, що завдало понад 68,72 млн гривень збитків. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
"Зважаючи на вступ у справу нового захисника одного з обвинувачених, колегія суддів ВАКС частково задовольнила клопотання сторони захисту про надання часу для ознайомлення з матеріалами справи та оголосила перерву в засіданні", - йдеться у повідомленні.
Також, повідомляється, що наступне засідання призначено на 9:30 22 січня 2020 року.
Нагадаємо, колишньому генеральному директору "Укртелефільму" повідомлено про підозру за зловживання службовим становищем та використання підроблених документів.
За версією слідства, колишній керівник "Укртелефільму" у змові зі співучасниками, використав підроблені документи і оформив на підприємство 67 об’єктів нерухомості (квартири, нежитлові приміщення, паркомісця), які розташовані у Києві.