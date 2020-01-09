ВАКС оголосив перерву в засіданні щодо колишнього очільника "Укртелефільму"

КИЇВ. 9 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в засіданні у справі про обвинувачення колишнього керівника ДП "Укртелефільм" та інших осіб у продажі майнових прав на нерухомість державного підприємства, що завдало понад 68,72 млн гривень збитків. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП у Facebook.