ВАКС объявил перерыв в заседании в отношении бывшего главы "Укртелефильма"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в заседании по делу об обвинении бывшего руководителя ГП "Укртелефильм" и других лиц в продаже имущественных прав на недвижимость государственного предприятия, что нанесло более 68,72 млн гривен убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.
"Учитывая вступление в дело нового защитника одного из обвиняемых, коллегия судей ВАКС частично удовлетворила ходатайство стороны защиты о предоставлении времени для ознакомления с материалами дела и объявила перерыв в заседании", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что следующее заседание назначено на 9:30 22 января 2020 года.
Напомним, бывшему генеральному директору "Укртелефильма" сообщено о подозрении за злоупотребление служебным положением и использовании поддельных документов.
По версии следствия, бывший руководитель "Укртелефильма" в сговоре с соучастниками, использовал поддельные документы и оформил на предприятие 67 объектов недвижимости (квартиры, нежилые помещения, паркоместа), которые расположены в Киеве.