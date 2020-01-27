ВАКС оголосив перерву в обранні запобіжного заходу ексзаступнику міністра палива та енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в розгляді клопотання щодо обрання запобіжного заходу ексзаступнику міністра палива та енергетики Ігорю Кирюшину, якого підозрюють у причетності до розкрадання майна ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укргазвидобування” на загальну суму понад 2 млрд грн, передає кореспондент УНН.
“Судове засідання продовжиться 28 січня о 9:00”, — сказала суддя.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою однієї з учасниць так званої “газової схеми” у розкраданні коштів під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ “Укргазвидобування”.