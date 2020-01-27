ВАКС оголосив перерву в обранні запобіжного заходу ексзаступнику міністра палива та енергетики

“Судове засідання продовжиться 28 січня о 9:00”, — сказала суддя.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою однієї з учасниць так званої “газової схеми” у розкраданні коштів під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ “Укргазвидобування”.