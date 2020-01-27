ВАКС объявил перерыв в избрании меры пресечения экс-заместителю министра топлива и энергетики
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения экс-заместителю министра топлива и энергетики Игорь Кирюшин, которого подозревают в причастности к хищению имущества ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча" на общую сумму более 2 млрд грн, передает корреспондент УНН.
"Судебное заседание продолжится 28 января в 9:00", - сказала судья.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению одной из участниц так называемой "газовой схемы" в хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".