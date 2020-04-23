ВАКС оголосив перерву у справі ексдепутата, обвинуваченого у зловживанні владою
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд оголосив перерву у справі ексдепутата Олександра Черненко, обвинуваченого у незаконній отриманні компенсації за оренду житла у сумі 582 430 гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу суду.
“Сьогодні, 23 квітня, у Вищому антикорупційному суді відбулось судове засідання за обвинуваченням колишнього народного депутата у зловживанні владою. За версією слідства, обвинувачений незаконно отримав компенсацію за оренду житла у сумі 582 430 гривень”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що під час судового засідання колегія суддів розглянула угоду та оголосила перерву, витребувавши у прокурора документи, в тому числі, на підтвердження добровільності укладання угоди.
“Наступне судове засідання призначене на 29 квітня на 09:00”, — додається у повідомленні.
Так, мова йде про колишнього народного депутата Олександра Черненко.
Нагадаємо, двом колишнім народним депутатам України повідомлено про підозру в отриманні незаконної компенсації за житло. Кожен отримав понад 500 тис. грн.