ВАКС объявил перерыв в деле экс-депутата, обвиняемого в злоупотреблении властью
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в деле экс-депутата Александра Черненко, обвиняемого в незаконной получении компенсации за аренду жилья в сумме 582 430 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
“Сегодня, 23 апреля, в Высшем антикоррупционном суде состоялось судебное заседание по обвинению бывшего народного депутата в злоупотреблении властью. По версии следствия, обвиняемый незаконно получил компенсацию за аренду жилья в сумме 582 430 гривен”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время судебного заседания коллегия судей рассмотрела соглашение и объявила перерыв, вытребовав у прокурора документы, в том числе, в подтверждение добровольности заключения сделки.
“Следующее судебное заседание назначено на 29 апреля на 9:00”, — добавляется в сообщении.
Так, речь идет о бывшем народного депутата Александра Черненко.
Напомним, двум бывшим народным депутатам Украины сообщено о подозрении в получении незаконной компенсации за жилье. Каждый получил более 500 тыс. грн.