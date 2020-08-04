ВАКС обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі про "Широкий лан"

"У понеділок, 3 серпня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до ексначальника відділу технічного нагляду за будівництвом Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України запобіжний захід у вигляді домашнього нічного арешту на строк до 30 вересня. Підозрюваному заборонили залишати місце свого проживання із 22:00 до 6:00, крім випадків, пов’язаних із його викликом до слідчого, прокурора або суду", - йдеться в повідомленні.

Також на нього також поклали такі обов’язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований і проживає, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до територіального підрозділу Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю (браслет).

Як повідомлялося, ВАКС відпустив під заставу ексчиновника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ.