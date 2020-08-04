ВАКС избрал меру пресечения еще одному подозреваемому по делу о "Широком лане"

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 186 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113554 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118440 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 153004 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117515 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143229 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104621 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102883 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105295 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд отправил под ночной домашний арест экс-начальника отдела технического надзора за строительством Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины, который подозревается в вероятной растрате 37 млн грн при обустройстве военного полигона "Широкий лан". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"В понедельник, 3 августа, следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила к экс-начальнику отдела технического надзора за строительством Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины меру пресечения в виде домашнего ночного ареста на срок до 30 сентября. Подозреваемому запретили покидать место жительства с 22:00 до 6:00, кроме случаев, связанных с его вызовом к следователю, прокурору или в суд", - говорится в сообщении.

Также на него также возложили следующие обязанности: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, суд по первому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и проживает, без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве; сдать на хранение в территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля (браслет).

Как сообщалось, ВАКС отпустил под залог экс-чиновника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ.

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