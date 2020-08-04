ВАКС избрал меру пресечения еще одному подозреваемому по делу о "Широком лане"

"В понедельник, 3 августа, следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила к экс-начальнику отдела технического надзора за строительством Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины меру пресечения в виде домашнего ночного ареста на срок до 30 сентября. Подозреваемому запретили покидать место жительства с 22:00 до 6:00, кроме случаев, связанных с его вызовом к следователю, прокурору или в суд", - говорится в сообщении.

Также на него также возложили следующие обязанности: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, суд по первому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и проживает, без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве; сдать на хранение в территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля (браслет).

Как сообщалось, ВАКС отпустил под залог экс-чиновника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ.