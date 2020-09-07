ВАКС направив до кваліфікаційної комісії 9 звернень щодо поведінки адвокатів - Танасевич
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. З початку роботи Вищий антикорупційний суд направив до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури дев’ять скарг на неналежну поведінку адвокатів. Про це повідомила голова ВАКС Олена Танасевич, відповідаючи на питання журналіста УНН.
“З 5 вересня 2019 року та до тепер судді Вищого антикорупційного суду 9 разів зверталися до Кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури щодо неналежної поведінки захисників в судовому засіданні. Здебільшого зазначені звернення стосувалися неповажних причин неприбуття захисника в судове засідання, декілька разів судді констатували порушення правил адвокатської етики”, — розповіла Танасевич.
За її словами, наразі результати розгляду звернень до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури є невідомими.
Як повідомлялося, ВАКС хоче притягнути до дисциплінарної відповідальності адвокатів у справі Мартиненка.
Нагадаємо, одному з суддів Вищого антикорупційного суду та його родині через погрози надали цілодобову охорону.
Як повідомлялося, за перший рік роботи до Антикорупційного суду надійшло понад 10,5 тисяч клопотань, скарг та заяв.