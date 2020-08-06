Судді Антикорупційного суду та його родині через погрози надали охорону

"Попри безпрецедентну відкритість суду, ми спостерігаємо, як у медіапросторі лунають заклики до ухвалення "швидких та суворих" вироків, або навпаки – закиди щодо "репресивних функцій суду". Замість аналізу суті судового рішення обговорюють персонально суддів, які їх ухвалили, вживають образливі слова та наводять особистісні принизливі характеристики щодо конкретних суддів тощо", - йдеться в повідомленні.

Також у ВАСК наголошують, що зневажливе ставлення до осіб, які виконують надскладну функцію держави, розпалює ненависть до професії судді, яка трансформується в акти агресії.

"Наразі, один з суддів ВАКС через погрози йому та його родині забезпечений особистою цілодобовою охороною, ще за двома фактами погроз суддям триває перевірка", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка заявила про погрози їй та членам її родини у зв’язку з розглядом судової справи.