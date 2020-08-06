Судье Антикоррупционного суда и его семье из-за угроз предоставили охрану
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Одному из судей Высшего антикоррупционного суда и его семье из-за угроз предоставили круглосуточную охрану. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"Несмотря на беспрецедентную открытость суда, мы наблюдаем, как в медиапространстве раздаются призывы к принятию "быстрых и строгих" приговоров, или наоборот - обвинения в "репрессивных функциях суда". Вместо анализа сути судебного решения обсуждают персонально судей, как их приняли, употребляют оскорбительные слова и приводят личностные унизительные характеристики относительно конкретных судей и т.д.", - говорится в сообщении.
Также в ВАСК отмечают, что пренебрежительное отношение к лицам, которые выполняют сложнейшую функцию государства, разжигает ненависть к профессии судьи, которая трансформируется в акты агрессии.
"Сейчас один из судей ВАКС из-за угроз ему и его семье обеспечен личной круглосуточной охраной, еще по двум фактам угроз судьям проводится проверка", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая заявила об угрозах ей и членам ее семьи в связи с рассмотрением судебного дела.