За перший рік роботи до Антикорупційного суду надійшло понад 10,5 тисяч клопотань, скарг та заяв
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. До Вищого антикорупційного суду за перший рік роботи надійшло понад 10,5 тисяч клопотань, скарг та заяв. Про це повідомила голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
“За перший рік процесуальної діяльності суду на розгляд слідчих суддів надійшло понад 10,5 тисяч клопотань, скарг та заяв. Для розгляду по суті пред’явленого обвинувачення до колегії суддів Вищого антикорупційного суду надійшло 268 кримінальних проваджень з яких 58 були спрямовані до інших судів з дотримання правил підсудності. Решта 210 були розподілені поміж 6 колегій по три судді в кожній”, — розповіла Танасевич.
За її словами, до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду надійшло 12 вироків із судів першої інстанції для їх апеляційного перегляду та 688 рішень слідчих суддів.
Нагадаємо, днем початку роботи Вищого антикорупційного суду визначено 5 вересня 2019 року. Відповідне рішення було ухвалено під час зборів суддів ВАКС ще у травні.