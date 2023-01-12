ВАКС конфіскував кримську нерухомість двох російських депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави нерухомість у Ялті в окупованому Криму двох депутатів нелегітимної державної думи рф – Романа Лябихова та Бориса Пайкіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на суд.
Деталі
Як стало відомо УНН з власних джерел йдеться про депутата державної думи федеральних зборів російської федерації VIII скликання Романа Лябихова та депутата від партії лдпр Бориса Пайкіна.
Повідомляється, що колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позови Міністерства юстиції України, поданих щодо Лябихова та Пайкіна.
Так, у Романа Лябихова у дохід держави стягнуто майно: нежитлове приміщення‑машиномісце у Ялті, а також приміщення-апартаменти загальною площею 76,4 кв. м.
До Пайкіна ВАКС застосував санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції» та стягнув у дохід держави котедж загальною площею 523,7 кв. м, який знаходиться у Ялті.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про конфіскацію майна та об’єктів Росії та її резидентів на території України.