ВАКС конфисковал крымскую недвижимость двух российских депутатов

Детали

Как стало известно УНН из собственных источников речь идет о депутате государственной думы федерального собрания российской федерации VIII созыва Романе Лябихове и депутате от партии лдпр Борисе Пайкине.

Сообщается, что коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иски Министерства юстиции Украины, поданных в отношении Лябихова и Пайкина.

Так, у Романа Лябихова в доход государства взыскано имущество: нежилое помещение-машиноместо в Ялте, а также помещения-апартаменты общей площадью 76,4 кв. м.

К Пайкину ВАКС применил санкцию, предусмотренную п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях» и взыскал в доход государства коттедж общей площадью 523,7 кв. м, который находится в Ялте.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации имущества и объектов россии и ее резидентов на территории Украины.