Вакарчук працює над саундтреком до фільму Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Святослав Вакарчук почав працювати над саундтреком до фільму Олега Сенцова. Про це фронтмен гурту “Океан Ельзи” повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Робочий процес. Разом з Мілошем і Влада (клавішник і гітарист – ред.) створюємо музику до фільму Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва "Номери", - пише Вакарчук.
Як повідомляв УНН, у жовтні 2018-го в Україні почались зйомки фільму "Номери" за сценарієм Сенцова.
Нагадаємо, нагадаємо, в серпні 2015 року українського режисера Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, засудили до 20 років колонії суворого режиму. У РФ його звинуватили в створенні на території Криму терористичного співтовариства.
Наприкінці січня справу Сенцова мали розглянути у ЄСПЛ, проте її відклали до завершення судового розгляду у справі Україна проти Росії.