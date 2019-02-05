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Вакарчук працює над саундтреком до фільму Сенцова

Вакарчук працює над саундтреком до фільму Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Святослав Вакарчук почав працювати над саундтреком до фільму Олега Сенцова. Про це фронтмен гурту “Океан Ельзи” повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Робочий процес. Разом з Мілошем і Влада (клавішник і гітарист – ред.) створюємо музику до фільму Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва "Номери", - пише Вакарчук.

Як повідомляв УНН, у жовтні 2018-го в Україні почались зйомки фільму "Номери" за сценарієм Сенцова.

Нагадаємо, нагадаємо, в серпні 2015 року українського режисера Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, засудили до 20 років колонії суворого режиму. У РФ його звинуватили в створенні на території Криму терористичного співтовариства.

Наприкінці січня справу Сенцова мали розглянути у ЄСПЛ, проте її відклали до завершення судового розгляду у справі Україна проти Росії. 

Українські Національні Новини

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