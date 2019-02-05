Вакарчук работает над саундтреком к фильму Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Святослав Вакарчук начал работу над саундтреком к фильму Олега Сенцова. Об этом фронтмен группы "Океан Эльзы" сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Рабочий процесс. Вместе с Милошем и Влада (клавишник и гитарист - ред.) создаем музыку к фильму Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера", - пишет Вакарчук.
Как сообщал УНН, в октябре 2018-го в Украине начались съемки фильма "Номера" по сценарию Сенцова.
Напомним, в августе 2015 года украинского режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.
В конце января дело Сенцова должны были рассмотреть в ЕСПЧ, однако его отложили до завершения судебного разбирательства по делу Украины против России.