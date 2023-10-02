Ваговий контроль на українських дорогах: кількість перевантажених авто за два роки зменшилася упʼятеро
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. За два роки автоматизованого контролю за дотриманням вагових норм на дорогах кількість перевантажених автомобілів зменшилася у пʼять разів. Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з безпеки на транспорті "Укртрансбезпека", пише УНН.
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Мінінфраструктури, “Укравтодор” та “Укртрансбезпека” запустили проєкт автоматизованого зважування вантажних автомобілів у русі Weight-In-Motion 1 жовтня 2021 року. Мета проєкту — захист дорожньої інфраструктури від недоброчесних перевізників, які виїжджають у рейси перевантаженими.
За допомогою вмонтованих у дорожнє покриття датчиків система WIM дозволяє визначити вагу автомобіля. Камери фіксують швидкість, габарити та номерні знаки транспортних засобів. Дані про порушення передаються та опрацьовуються в Центрі обробки даних “Укртрансбезпеки”.
Після запуску WIM-комплексів кількість перевантажених автомобілів зменшилася у 5 разів.
Надходження до Державного бюджету:
•2021 рік
24 WIM-станції у 14 областях — 18,6 млн грн
•2022 рік
38 WIM-станцій у 17 областях — 85,8 млн грн
•2023 рік
50 WIM-станцій у 20 областях — 175,9 млн грн
Від проєкту Weight-in-Motion виграли також місцеві бюджети — громади отримують частину коштів за порушення габаритно-вагових норм.
Нагадаємо
Уряд затвердив додатковий механізм контролю за збереженням доріг, що передбачає дозвіл на зупинення вантажівок з ознаками перезавантаження і можливість блокувати їх рух за відмову у зважуванні.