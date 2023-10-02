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Ваговий контроль на українських дорогах: кількість перевантажених авто за два роки зменшилася упʼятеро

Ваговий контроль на українських дорогах: кількість перевантажених авто за два роки зменшилася упʼятеро

Київ • УНН

 • 205140 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. За два роки автоматизованого контролю за дотриманням вагових норм на дорогах кількість перевантажених автомобілів зменшилася у пʼять разів. Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з безпеки на транспорті "Укртрансбезпека", пише УНН.

Деталі

Мінінфраструктури, “Укравтодор” та “Укртрансбезпека” запустили проєкт автоматизованого зважування вантажних автомобілів у русі Weight-In-Motion 1 жовтня 2021 року. Мета проєкту — захист дорожньої інфраструктури від недоброчесних перевізників, які виїжджають у рейси перевантаженими.

За допомогою вмонтованих у дорожнє покриття датчиків система WIM дозволяє визначити вагу автомобіля. Камери фіксують швидкість, габарити та номерні знаки транспортних засобів. Дані про порушення передаються та опрацьовуються в Центрі обробки даних “Укртрансбезпеки”.

Після запуску WIM-комплексів кількість перевантажених автомобілів зменшилася у 5 разів.

Надходження до Державного бюджету:

•2021 рік

24 WIM-станції у 14 областях — 18,6 млн грн

•2022 рік

38 WIM-станцій у 17 областях — 85,8 млн грн

•2023 рік

50 WIM-станцій у 20 областях — 175,9 млн грн

Від проєкту Weight-in-Motion виграли також місцеві бюджети — громади отримують частину коштів за порушення габаритно-вагових норм.

Нагадаємо

Уряд затвердив додатковий механізм контролю за збереженням доріг, що передбачає дозвіл на зупинення вантажівок з ознаками перезавантаження і можливість блокувати їх рух за відмову у зважуванні.

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