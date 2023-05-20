Фури на дорогах дозволили блокувати за відмову у зважуванні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Уряд затвердив додатковий механізм контролю за збереженням доріг, що передбачає дозвіл на зупинку вантажівок з ознаками перезавантаження і можливість блокувати їх рух за відмову у зважуванні, повідомляє Мінвідновлення, пише УНН.

Деталі

Ідеться про порядок супроводження автотранспорту, який має ознаки перевантаження, до найближчого місця зважування, а також заборони подальшого його руху.

Постанова уряду дозволить інспекторам ДСБТ слідкувати за дотриманням вагових норм перевізниками. "Новий інструмент направлений, у першу чергу, на збереження доріг, особливо там, де не встановлені системи автоматичного зважування у русі", - зазначили у міністерстві.

Урядовою постановою передбачено:

  • Право зупинки авто з ознаками перевантаження та супроводу його для зважування до найближчого спеціально облаштованого майданчика (не далі ніж 50 км).
  • Можливість використовувати спеціальний блокуючий пристрій, якщо водій відмовляється їхати до місця зважування чи виправляти порушення у випадку підтвердження перевищення дозволених норм.

Також визначено ознаки, за яких автомобіль може супроводжуватися на зважування інспектором ДСБТ:

  • Завантаження вище бортів;
  • Просідання вузлів підвіски;
  • Відсутність товарно-транспортної накладної чи відмова її пред'явити.

"Інспектори ДСБТ зобов'язані фіксувати спілкування із водієм на боді-камеру повністю - для попередження будь-яких корупційних зловживань. Така норма діє з серпня минулого року. У випадку, якщо інспектор не зафіксував спілкування з водієм на камеру, для співробітника ДСБТ передбачена дисциплінарна відповідальність", - зауважили у відомстві.

Доповнення

Лише у травні запущено в роботу три системи автоматичного зважування (WIM). Наразі 48 таких систем фіксують порушення на дорогах державного значення. Завдяки роботі WIM у 2023 році до державного бюджету було сплачено 83 млн гривень від штрафів за порушення встановлених норм.

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