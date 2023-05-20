Фуры на дорогах разрешили блокировать за отказ во взвешивании

Детали

Речь идет о порядке сопровождения автотранспорта, который имеет признаки перегрузки, до ближайшего места взвешивания, а также запрета дальнейшего его движения.

Постановление правительства позволит инспекторам ГСБТ следить за соблюдением весовых норм перевозчиками. "Новый инструмент направлен, в первую очередь, на сохранение дорог, особенно там, где не установлены системы автоматического взвешивания в движении", - отметили в министерстве.

Правительственным постановлением предусмотрено:



Право остановки автомобиля с признаками перегрузки и сопровождения его для взвешивания до ближайшей специально оборудованной площадки (не дальше 50 км).



Возможность использовать специальное блокирующее устройство, если водитель отказывается ехать к месту взвешивания или исправлять нарушения в случае подтверждения превышения разрешенных норм.



Также определены признаки, при которых автомобиль может сопровождаться на взвешивание инспектором ГСБТ:



Загрузка выше бортов;



Проседание узлов подвески;



Отсутствие товарно-транспортной накладной или отказ ее предъявить.



"Инспекторы ГСБТ обязаны фиксировать общение с водителем на боди-камеру полностью - для предупреждения любых коррупционных злоупотреблений. Такая норма действует с августа прошлого года. В случае, если инспектор не зафиксировал общение с водителем на камеру, для сотрудника ГСБТ предусмотрена дисциплинарная ответственность", - отметили в ведомстве.

Дополнение

Только в мае запущены в работу три системы автоматического взвешивания (WIM). Сейчас 48 таких систем фиксируют нарушения на дорогах государственного значения. Благодаря работе WIM в 2023 году в государственный бюджет было уплачено 83 млн гривен от штрафов за нарушение установленных норм.