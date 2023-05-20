Фуры на дорогах разрешили блокировать за отказ во взвешивании

ukru
13 марта, 19:26 • 50660 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105768 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 108249 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108369 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102104 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96439 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110560 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131492 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171572 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202666 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 44467 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 39478 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 25974 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 48398 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 27908 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171572 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202666 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144300 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150790 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187273 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 66126 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103764 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120774 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156446 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163313 просмотра
Актуальное
Фуры на дорогах разрешили блокировать за отказ во взвешивании

Фуры на дорогах разрешили блокировать за отказ во взвешивании

Киев • УНН

 • 1210318 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Правительство утвердило дополнительный механизм контроля за сохранностью дорог, предусматривающий разрешение на остановку грузовиков с признаками перезагрузки и возможность блокировать их движение за отказ во взвешивании, сообщает Минвосстановления, пишет УНН.

Детали

Речь идет о порядке сопровождения автотранспорта, который имеет признаки перегрузки, до ближайшего места взвешивания, а также запрета дальнейшего его движения.

Постановление правительства позволит инспекторам ГСБТ следить за соблюдением весовых норм перевозчиками. "Новый инструмент направлен, в первую очередь, на сохранение дорог, особенно там, где не установлены системы автоматического взвешивания в движении", - отметили в министерстве.

Правительственным постановлением предусмотрено:

  • Право остановки автомобиля с признаками перегрузки и сопровождения его для взвешивания до ближайшей специально оборудованной площадки (не дальше 50 км).
  • Возможность использовать специальное блокирующее устройство, если водитель отказывается ехать к месту взвешивания или исправлять нарушения в случае подтверждения превышения разрешенных норм.

Также определены признаки, при которых автомобиль может сопровождаться на взвешивание инспектором ГСБТ:

  • Загрузка выше бортов;
  • Проседание узлов подвески;
  • Отсутствие товарно-транспортной накладной или отказ ее предъявить.

"Инспекторы ГСБТ обязаны фиксировать общение с водителем на боди-камеру полностью - для предупреждения любых коррупционных злоупотреблений. Такая норма действует с августа прошлого года. В случае, если инспектор не зафиксировал общение с водителем на камеру, для сотрудника ГСБТ предусмотрена дисциплинарная ответственность", - отметили в ведомстве.

Дополнение

Только в мае запущены в работу три системы автоматического взвешивания (WIM). Сейчас 48 таких систем фиксируют нарушения на дорогах государственного значения. Благодаря работе WIM в 2023 году в государственный бюджет было уплачено 83 млн гривен от штрафов за нарушение установленных норм.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы