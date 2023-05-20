Фуры на дорогах разрешили блокировать за отказ во взвешивании
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Правительство утвердило дополнительный механизм контроля за сохранностью дорог, предусматривающий разрешение на остановку грузовиков с признаками перезагрузки и возможность блокировать их движение за отказ во взвешивании, сообщает Минвосстановления, пишет УНН.
Детали
Речь идет о порядке сопровождения автотранспорта, который имеет признаки перегрузки, до ближайшего места взвешивания, а также запрета дальнейшего его движения.
Постановление правительства позволит инспекторам ГСБТ следить за соблюдением весовых норм перевозчиками. "Новый инструмент направлен, в первую очередь, на сохранение дорог, особенно там, где не установлены системы автоматического взвешивания в движении", - отметили в министерстве.
Правительственным постановлением предусмотрено:
-
- Право остановки автомобиля с признаками перегрузки и сопровождения его для взвешивания до ближайшей специально оборудованной площадки (не дальше 50 км).
-
- Возможность использовать специальное блокирующее устройство, если водитель отказывается ехать к месту взвешивания или исправлять нарушения в случае подтверждения превышения разрешенных норм.
-
Также определены признаки, при которых автомобиль может сопровождаться на взвешивание инспектором ГСБТ:
-
- Загрузка выше бортов;
-
- Проседание узлов подвески;
-
- Отсутствие товарно-транспортной накладной или отказ ее предъявить.
-
"Инспекторы ГСБТ обязаны фиксировать общение с водителем на боди-камеру полностью - для предупреждения любых коррупционных злоупотреблений. Такая норма действует с августа прошлого года. В случае, если инспектор не зафиксировал общение с водителем на камеру, для сотрудника ГСБТ предусмотрена дисциплинарная ответственность", - отметили в ведомстве.
Дополнение
Только в мае запущены в работу три системы автоматического взвешивания (WIM). Сейчас 48 таких систем фиксируют нарушения на дорогах государственного значения. Благодаря работе WIM в 2023 году в государственный бюджет было уплачено 83 млн гривен от штрафов за нарушение установленных норм.