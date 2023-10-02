Весовой контроль на украинских дорогах: количество перегруженных авто за два года уменьшилось в пять раз
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. За два года автоматизированного контроля за соблюдением весовых норм на дорогах количество перегруженных автомобилей уменьшилось в пять раз. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по безопасности на транспорте "Укртрансбезопасность", пишет УНН.
Детали
Мининфраструктуры, “Укравтодор” и “Укртрансбезопасность” запустили проект автоматизированного взвешивания грузовых автомобилей в движении Weight-In-Motion 1 октября 2021 года. Цель проекта — защита дорожной инфраструктуры от недобросовестных перевозчиков, которые выезжают в рейсы перегруженными.
С помощью вмонтированных в дорожное покрытие датчиков система WIM позволяет определить вес автомобиля. Камеры фиксируют скорость, габариты и номерные знаки транспортных средств. Данные о нарушениях передаются и обрабатываются в Центре обработки данных “Укртрансбезопасности”.
После запуска WIM-комплексов количество перегруженных автомобилей уменьшилось в 5 раз.
Поступления в Государственный бюджет:
•2021 год
24 WIM-станции в 14 областях — 18,6 млн грн
•2022 год
38 WIM-станций в 17 областях — 85,8 млн грн
•2023 год
50 WIM-станций в 20 областях — 175,9 млн грн
От проекта Weight-in-Motion выиграли также местные бюджеты — громады получают часть средств за нарушение габаритно-весовых норм.
Напомним
Правительство утвердило дополнительный механизм контроля за сохранностью дорог, предусматривающий разрешение на остановку грузовиков с признаками перезагрузки и возможность блокировать их движение за отказ в взвешивании.