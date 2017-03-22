В житомирській школі знайшли боєприпаси, учнів евакуйовано
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 22 березня. УНН. Під час ремонтних робіт 22 березня у підсобному приміщенні загальноосвітної школи №36 були знайдені боєприпаси, а саме 2 гранати. Зверення до поліції надійшло о 10:16, йдеться у повідомленні прес-служби міськради, передає УНН.
“Евакуацію 625 дітей та персоналу закладу розпочали до приїзду поліції та вибухотехніків. Фахівці при огляді вставновили, що це навчальні гранати, що не несуть загрози. Крім гранат знайшли ще декілька десятків патронів до малокаліберної рушниці”, — йдеться у повідомленні.
Наразі відомо, що в приміщенні, де знайшли боєприпаси, раніше відбувалися заняття із допризовної підготовки юнаків. Всі об’єкти знайшли під підлогою і зараз вибухотехніки продовжують пошуки.
На місце подій виїхав начальник управління освіти міської ради Валентин Арендарчук.
“Всі необхідні заходи були вжиті. На місці працюють поліція, надзвичайники та вибухотехніки, аби з’ясувати всі обставини”, — розповідає В.Арендарчук.
Нагадаємо, 25 січня через коротке замкнення електропроводки було тимчасово припинене навчання у НВК “Лідер” (державна школа, колишня Новоукраїнська гімназія № 7) на Кіровоградщині.