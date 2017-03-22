В житомирской школе обнаружены боеприпасы, ученики эвакуированы
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 22 марта. УНН. Во время ремонтных работ 22 марта во подсобном помещении общеобразовательной школы №36 были найдены боеприпасы, а именно 2 гранаты. Обращение в полицию поступило в 10:16, говорится в сообщении пресс-службы горсовета, передает УНН.
"Эвакуацию 625 детей и персонала учреждения начали до приезда полиции и взрывотехников. Специалисты при осмотре установили, что это учебные гранаты, что не несут угрозы. Кроме гранат нашли еще несколько десятков патронов к малокалиберной винтовке ", - говорится в сообщении.
Известно, что в помещении, где нашли боеприпасы, ранее проходили занятия с допризывной подготовки юношей. Все объекты нашли под полом и сейчас взрывотехники продолжают поиски.
На место событий выехал начальник управления образования городского совета Валентин Арендарчук.
"Все необходимые меры были приняты. На месте работают полиция, чрезвычайники и взрывотехники, чтобы выяснить все обстоятельства ", - рассказывает В.Арендарчук.
Напомним, 25 января из-за короткого замыкания электропроводки было временно прекращено обучение в УВК "Лидер" (государственная школа, бывшая Новоукраинская гимназия № 7) в Кировоградской области .