В житомирской школе обнаружены боеприпасы, ученики эвакуированы

"Эвакуацию 625 детей и персонала учреждения начали до приезда полиции и взрывотехников. Специалисты при осмотре установили, что это учебные гранаты, что не несут угрозы. Кроме гранат нашли еще несколько десятков патронов к малокалиберной винтовке ", - говорится в сообщении.

Известно, что в помещении, где нашли боеприпасы, ранее проходили занятия с допризывной подготовки юношей. Все объекты нашли под полом и сейчас взрывотехники продолжают поиски.

На место событий выехал начальник управления образования городского совета Валентин Арендарчук.

"Все необходимые меры были приняты. На месте работают полиция, чрезвычайники и взрывотехники, чтобы выяснить все обстоятельства ", - рассказывает В.Арендарчук.

Напомним, 25 января из-за короткого замыкания электропроводки было временно прекращено обучение в УВК "Лидер" (государственная школа, бывшая Новоукраинская гимназия № 7) в Кировоградской области .